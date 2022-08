Stiri pe aceeasi tema

- La conferința de presa premergatoare partidei FCU Craiova - Sepsi (joi, 19:15), Marius Croitoru, antrenorul oltenilor, a spus ca echipa sa este obligata sa caștige. „Suntem obligați sa caștigam, trebuie sa avem un numar de puncte in conformitate cu jocul nostru din teren”, a declarat Croitoru, care…

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, anunța ca alb-albaștrii vor sa transfere cat mai repede un atacant care sa-l inlocuiasca pe Andrea Compagno, plecat la FCSB pentru 1,5 milioane de euro. Finanțatorul alb-albaștrilor spune ca exista deja discuții cu cațiva jucatori. „Marius Croitoru nu a cerut…

- Tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Europa Conference League, ultima runda inaintea fazei grupelor, a avut loc marți la Nyon, a anunțat Federația Romana de Fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- FCU Craiova a susținut, in aceasta dimineața, de la ora 10:30, un amical cu CSM Slatina, nou-promovata in Liga 2. Partida, disputata in baza de pregatire a formației din Banie, s-a terminat cu victoria trupei pregatite de Marius Croitoru, scor 5-0 (1-0). Goluri marcate de Compagno (19 - penalty, 58),…

- Noul antrenor de la FC U Craiova iși lasa soția sa faca plațile, in timp ce el face ... curațenie. Marius Croitoru nu ține cont de rolurile convenționale ale barbatului și ale femeii intr-o casnicie, caci bani stau la soția lui, potrivit imaginilor surprinse de paparazzii SpyNews.ro.

- Oltenii antrenați de Marius Croitoru au avut o prestație sub așteptari, caștigand patru puncte din 12 posibile din patru confruntari amicale, desfașurate in campania de pregatire din Austria. FCU Craiova 1948 pregatita de Marius Croitoru a obținut o victorie, cu 1-0 in disputa cu Admira Wacker. „Știința”…

- Oficial: Marius Croitoru, 41 de ani, este noul antrenor al celor de la FCU Craiova! Tehnicianul a ajuns in aceasta dimineața in Banie și in urma cu puține momente a parafat ințelegerea cu oltenii, valabila pe doi ani, conform surselor GSP. ...