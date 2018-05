Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene.

- Europarlamentarul roman Maria Grapini i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, prezent intr-o dezbatere despre viitorul Europei care a avut loc pe 17 aprilie in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca este arogant atunci cand spune ca Franța și Germania trebuie sa fie „o putere peste…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a comentat declarațiile facute de președintele Franței, Emmanuel Macron, in primul discurs pe care acesta l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European la Strasbourg. Europarlamentarul social-democrat arata ca deși multe dintre punctele expuse ca…

- Germania doreste planificarea mai rapida a reformelor Uniunii Europene, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa un discurs al presedintelui francez Emmanuel Macron in Parlamentul European, informeaza DPA. "Pana in iunie vom gasi solutii comune cu Franta. Nu ma indoiesc aproape deloc ca vom…

- Corespondența din Strasbourg de la Carmen DINU "Parlamentul European este, pentru mine, sediul legitimitații europene, a responsabilitații și a vitalitații sale. Aici se joaca o parte din viitorul Europei, (...), aici trebuie sa incepem renașterea unei Europe conduse de spiritul acestor popoare”, a…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron, o alta…