Schimb de replici între Grindeanu şi Drulă: ”Lucrurile în România se mişcă şi fără rangă/ ”Pesedism old-style” Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ii transmite, marti seara, fostului detinator al portofoliului Catalin Drula ca ”lucrurile in Romania se misca si fara ranga, fara tehnica prin birouri si fara armate de consultanti platiti regeste pentru nimic”, potrivit News.ro. Grindeanu prezinta si o lista de poiecte la care se lucreaza si avanseaza, dupa ce Drula a acuzat ca ”guvernarea incompetenta PNL-PSD a dat de gard cu singurul proiect din PNRR Transporturi pe care se lucreaza: A3 Transilvania intre Cluj si Zalau”. Drula a replicat, printr-un comentariu la postarea ministrului, iar Grindeanu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

