Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat in urma criticilor aduse de fostul edil, Gabriela Firea, care l-a acuzat ca in loc sa caute soluții, prefera sa scape de proiecte esențiale pentru București, cu referire la consolidarea Pasajului Unirii. Actualul primar spune ca Firea a avut pe…

- Nicușor Dan, primarul general la municipiului București, a anunțat ca instituția pe care o conduce a solicitat ca Sala Polivalenta și patinoarul „Mihai Flamaropol” din Capitala sa fie incluse in Programul Național de Construcții de Interes Public. Primaria generala a Capitalei lucreaza cu scopul deblocarii…

- Pasajul Unirii din centrul Capitalei va fi inchis marți noaptea, a anunțat Primaria Sector 4 intr-un comunicat de presa, precizand ca va fi facuta o evaluare a structurii de rezistența, pentru a incepe lucrarile de reabilitare a acestuia. Pasajul a fost preluat pentru a fi reabilitat in administrarea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat ANPC ca urmeaza ordine politice ale fostului primar, Gabriela Firea si ca incearca sa blocheze transportul in comun. Actualul primar sustine ca institutia a devenit „noua bata a PSD in Bucuresti”, iar formatiunea „vrea sa se razbune pe cei care nu ia-u votat”.

- Un studiu recent realizat de asociațiile studențești din țara noastra arata ca tinerii care urmeaza cursurile instituțiilor de invațamant superior au avut probleme mult mai mari, de la inceputul pandemiei: creșterea consumului de alcool și mancare nesanatoasa și a intențiilor suicidale. Cu siguranța…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca directorii de la Teatrul Ion Creanga, Teatrul Masca, Teatrul Mic si Teatrul Odeon au fost intervievati joi, in cadrul evaluarii anuale a managerilor institutiilor de cultura, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile romane au decis declararea ca personae non gratae in Romania a 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Rusiei la București. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul Romaniei a 10 persoane care activeaza…

- „Este un centru de rezerva, de backup. In momentul asta avem in Bucuresti 4.300 de locuri, din care sunt ocupate cam 2.500. Si aici ar mai fi inca 2.000 suplimentare, pentru situatia in care e nevoie. Speram sa nu fie nevoie, dar daca e nevoie avem pregatit acest spatiu. El e operational in momentul…