- Ucraina a anuntat joi ca discuta despre un schimb de prizonieri si despre noi retrageri de trupe cu Kremlinul si separatistii pro-rusi din estul tarii, acuzand in acelasi timp Moscova ca blocheaza procesul de pace, relateaza AFP. "Activitatea Ucrainei" a aratat "ca noi avem tot interesul…

- Chișinaul nu a discutat anterior cu Moscova propunerea liderului ales al Moldovei, Maia Sandu, de a retrage trupele rusești din Transnistria. Anunțul a fost facut de catre secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, luni, 30 noiembrie. „Nu, nu exista o discuție preliminara…

- Republica Moldova, fosta republica sovietica din Estul Europei, situata intre Ucraina si Romania, stat-membru al UE, este de multa vreme divizata intre aspiratiile sale privind o integrare mai mare in UE si loialitatile sale fata de fostul sau conducator, Moscova, scrie dpa. La presedintie din 2016,…

- Grupul independent de investigații Bellingcat a dezvaluit noi detalii despre programul rusesc de dezvoltare a agentului chimic neurotoxic Noviciok, folosit împotriva fostului spion rus Sergei Skripal în Regatul Unit, în 2018, și împotriva opozantului rus Alexei Navalnîi,…

- Kremlinul s-a declarat vineri ingrijorat de o crestere record a cazurilor de COVID-19 in Rusia, dar a anuntat ca situatia este sub control, relateaza Reuters. Rusia a raportat un nivel record de 15.150 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, inclusiv 5.049 in capitala Moscova. Aproape toate…

- Odata cu pandemia de COVID-19, oameni din intreaga lume au redescoperit bucuria mersului pe jos. Insa, in cele mai multe orașe, traficul ingreuneaza aceasta activitate. Institutul pentru Politici de Transport și Dezvoltare (ITDP) din New York, SUA, a realizat un top 5 orașe al orașelor din lume in care…

- Preturile graului au atins cel mai ridicat nivel din ultimii peste cinci ani ca reactie la deficitul de precipitatii, la temerile privind insecuritatea alimentara generate de pandemie si masurile de carantina impuse la nivel mondial, noteaza Wall Street Journal, preluat de Mediafax si Hotnews. Seceta…

- Vladimir Putin a propus vineri Statelor Unite un schimb de promisiuni de "neingerința" electorala și de cooperare în materia tehnologiei informațiilor pentru a promova un pact mondial de neagresiune în acest domeniu, scrie AFP.Într-o declarație publicata de Kremlin,…