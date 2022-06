Stiri pe aceeasi tema

- Criza alimentara mondiala declansata de razboiul din Ucraina va ucide milioane de oameni, facand ca populatii ample sa devina mai vulnerabile la bolile infectioase, cu riscul de a declansa astfel o noua criza sanitara, a avertizat directorul executiv al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, tuberculozei…

- O delegatie a Ministerului Apararii al Turciei s-a deplasat miercuri la Moscova pentru noi discutii menite sa permita exportarea prin Marea Neagra a cerealelor blocate in Ucraina din cauza ofensivei militare ruse, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Partile au discutat probleme legate de securitatea…

- Autoritațile locale din orașe de pe intreg teritoriul Rusiei au inceput in ultimele zile sa dea jos bannere cu litera „Z”, devenit un simbol al susținerii fața de razboiul dus in Ucraina, relateaza The Moscow Times. De masura au fost vizate inclusiv partidele politice, Serghei Mironov, liderul formațiunii…

- Moscova anunta ca recruteaza soldati, in plin conflict cu Ucraina, iar anuntul este dat pe un site de joburi. „Alegeți stabilitatea, ample oportunitați de autoimplinire, un nivel de viața decent și un statut social ridicat”, se precizeaza in anunț, scrie Il Fatto Quotidiano. In anunt se vorbeste si…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…

- Generalul Eric Vidaud, directorul serviciilor militare de informații din Franța și-a dat demisia pentru cia nu a veluat corect amenințarile și invazia Rusiei in Ucraina. Conform presei franceze, citate de news.ro, evaluarea generalului francez a fost in contradicție cu cea a SUA, care arata ca Putin…