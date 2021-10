Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a anunțat pe Twitter ca a avut convorbiri telefonice atat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Subiectul discuțiilor s-a axat pe problema aprovizionarii cu gaze naturale, iar Maia Sandu le-a mulțumit…

- Maia Sandu a anuntat miercuri, 27 octombrie, ca Republica Moldova a primit un grant in valoare de 60 de milioane de euro din partea Comisiei Europene ca ajutor in criza energetica pe care o traverseaza tara, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „Grantul de 60 de milioane de euro ca sprijin pentru…

- Uniunea Europeana si China au stabilit sa intensifice dialogul si vor organiza un summit in curand, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa o conversatie cu presedintele chinez, Xi Jinping. "Am vorbit astazi cu presedintele Xi Jinping. In pofida disensiunilor,…

- Marți și miercuri a avut loc la Kiev un summit cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a președintelui Consiliului European, Charles Michel, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Este bine cunoscut cat de mult sprijin așteapta Ucraina din partea Uniunii Europene…

- Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul umanitar pentru afganii din tara si din jurul acesteia pina la peste 200 milioane de euro de la nivelul actual de 50 milioane, a transmis marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters. 'Acest ajutor umanitar se va adauga contributiilor…

- Impreuna cu premierul spaniol Pedro Sanchez, la centrul spaniol de primire a imigranților din Torrejon de Ardoz, s-au aflat, sambata, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Charles Michel, președintele Comisiei Europene. Aici sosesc deja avioane de evacuare provenite din Afganistan.…