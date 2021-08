Schimb de focuri, pe aeroportul din Kabul. Un afgan a fost ucis, iar alți 3 răniți Un schimb de focuri a avut loc, luni, intre persoane armate neidentificate, forțe de securitate occidentale și gardieni afgani la Poarta de Nord a aeroportului din Kabul. Un gardian afgan a fost ucis, iar alți trei au fost raniți, transmite Reuters. In incident au fost implicate forte afgane, americane si germane, a transmis armata germana […] The post Schimb de focuri, pe aeroportul din Kabul. Un afgan a fost ucis, iar alți 3 raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un schimb de focuri a avut loc, luni, intre persoane armate neidentificate, forțe de securitate occidentale și gardieni afgani la Poarta de Nord a aeroportului din Kabul, au declarat forțele armate germane. Un gardian afgan a fost ucis iar alți trei au fost raniți, transmite Reuters.

