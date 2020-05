Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Coreea de Sud a declarat ca trupele sale au schimbat foc cu Coreea de Nord de-a lungul graniței lor terestre, transmite Al Jazeera. Șefii Statului Major din Seul au declarat ca trupele nord-coreene au tras mai multe gloanțe la un post de garda sud-coreean in interiorul graniței puternic fortificate…

- Coreea de Nord a tras duminica mai multe focuri de arma spre Coreea de Sud, in Zona Demilitarizata (DMZ) care divizeaza peninsula, lovind un post de paza din orasul Cheorwon si determinand o riposta a armatei sud-coreene, au afirmat sefi ai Statului Major al armatei sud-coreene, (JCS), conform agentiei…

- S-au rupt norii dupa saptamani de seceta. Oamenii nu s-au putut bucura insa de ploaie, pentru ca grindina, cat bobul de mazare, a facut pagube in unele localitati din sudul si nordul tarii. Gospodarii sunt disperati. Unii au ramas fara toata agoniseala din acest an.

- Ministerul Apararii Nationale a inceput instalarea unui spital mobil containerizat de nivel ROL 2 la Institutul "Ana Aslan", potrivit unui comunicat oficial.Primele operatiuni care se vor executa la fata locului vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor si echipamentelor.Ulterior, vor…

- Coreea de Nord si-a plasat in izolare fortele militare, timp de 30 de zile, in pofida faptului ca nu a anuntat vreun caz confirmat de contaminare cu noul coronavirus, a anuntat vineri comandantul fortelor americane stationate in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Admiterea, joi, de catre Curtea Constituționala a excepției de neconstituționalitate a ordonanței de urgența 26/2020 privind alegerile anticipate a indepartat spectrul unei crize politice care sa se suprapuna peste cea creata de Covid 19. Primele „victime” ale acestei decizii sunt liderul PNL, ex-premierul…

- Armata sud-coreeana a anuntat luni ca nord-coreenii au lansat trei proiectile in mare, care au zburat la o distanta de 200 de kilometri si la o altitudine de 50 de kilometri. Proiectilele au fost lansate din orasul de coasta Sondok, potrivit Mediafax.Coreea de Nord a lansat luni trei proiectile…

- Secretarul de stat pentru transporturi al Frantei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni ca nu este necesara inchiderea frontierei cu Italia, in pofida raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. 'Inchiderea frontierelor nu ar avea sens, pentru ca circulatia virusului nu este limitata la granitele…