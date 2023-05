Stiri pe aceeasi tema

- Un prizonier palestinian a murit marți dimineața in detenție in Israel, dupa o greva a foamei de aproape trei luni, a anunțat serviciul penitenciar israelian. Khader Adnan și-a inceput greva la scurt timp dupa ce a fost arestat pe 5 februarie. Adnan, membru al gruparii militante Jihadul Islamic, intrase…

- 10 barbați inarmați au incercat sa fure 32 de milioane de dolari dintr-un avion, insa au fost opriți de agenții de securitate, intr-un schimb intens de focuri, potrivit CNN . Conform autoritaților, aproximativ 10 gangsteri au reușit sa treaca de punctele de control și au ajuns pe pista aeroportului,…

- Shawn Kemp (53 de ani), fostul mare baschetbalist din NBA, a fost arestat in SUA dupa ce a fost implicat intr-un schimb de focuri de arma. Shawn Kemp a fost incarcerat in inchisoarea Pierce County (Washington) sub acuzația de implicare intr-un schimb de focuri de arma. Poliția din Tacoma a raportat…

- Pe 26 februarie 1693 a aparut prima publicație destinata femeilor. Tot pe 26 februarie, 200 de ani mai tarziu, la 1838 s-a nascut Bogdan Petriceicu-Hașdeu, filolog, poet, prozator, dramaturg si jurnalist roman. Mai tarziu, in 1891 a aparut Societatea Arhitecților Romani.

- Doua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise si mai multe ranite dupa ce un sofer palestinian a intrat vineri cu masina intr-un grup de oameni care asteptau intr-o statie de autobuz de la periferia Ierusalimului, au anuntat serviciile de urgenta israeliene, scrie News.ro. „Toata lumea era intinsa…

- Șofeul a fost neutralizat, a transmis presa locala, potrivit Mediafax. Un medic voluntar al serviciului de ambulanța United Hatzalah, Ariel Ben-David, a declarat pentru Radio Armata: "Toata lumea era intinsa, in stare foarte grava. Spre regretul nostru, un copil nu a supraviețuit".Poliția a declarat…

- Guvernul enclavei britanice Gibraltar a acuzat vineri Spania de "incalcare a suveranitatii" Regatului Unit in urma unor focuri de arma trase joi de vamesi spanioli care urmareau contrabandisti, relateaza AFP.