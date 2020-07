Schimb de focuri între Hezbollah și Israel la granița libaneză Hezbollah a desfașurat luni o operațiune împotriva forțelor militare israeliene la granița dintre Liban și Israel, au anunțat surse libaneze citate de Reuters.



Armata israeliana a afirmat ca a avut loc un &"incident de securitate&" la granița cu Libanul iar media din țara a relatat ca au existat schimburi de foc în zona ocupata de Hezbollah.



Televiziunea israeliana N12 TV a anunțat ca armata a dejucat un atac din partea organizației susținute de Iran, forțele armate ordonându-le rezidenților din zona sa ramâna în interiorul locuințelor.



Un martor…

Sursa articol: hotnews.ro

