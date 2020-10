Schimb de focuri între braconieri și polițiști: Doi bărbați erau înarmați și extrem de periculoși Polițiștii din Salaj au tras doua focuri de arma, in noaptea de sambara spre duminica, pentru prinderea unor braconieri, care nu au oprit la semnalul oamenilor legii. Potrivit IPJ Salaj, polițiștii au fost sesizați sambata seara de catre reprezentantul unui fond de vanatoare despre faptul ca un barbat care se deplasa cu un autoturism de teren, in apropierea localitații Sici, a tras un foc de arma, relateaza Mediafax. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat mașina și au pornit in urmarirea acesteia, tragand și un foc de arma inspre pneurile autoturismului. Șoferul și-a continuat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

