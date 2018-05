Schimb de focuri în Florida. Cel puţin o persoană a fost rănită Fortele de ordine au intervenit in numar mare si au incercuit o banca si un bloc de apartamente. Un suspect care a tras in politisti s-a baricadat. Cel putin o persoana a fost ranita cu focuri de arma. Persoana, a carei identitate nu este cunoscuta deocamdata a fost transportata de urgenta la spital. Autoritatile din Florida au informat ca incidentul ar avea legatura cu un deces suspect, potrivit CNN care nu a dat insa detalii despre acest incident.



