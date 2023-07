Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, Liga Studenților din Targu Mureș a organizat ultima simulare de adimitere pentru Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, la care s-au inscris 900 de candidați. Candidații mai au doar o saptamana pana la examenul propriu-zis de admitere,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș da startul inscrierilor la admitere, sesiunea iulie 2023. Candidații se pot inscrie online (24/24) in perioada 15 – 20 iulie 2023 prin intermediul platformei: https://admitere.umfst.ro/. Pentru admiterea…

- A treia și ultima simulare a examenului de admitere la UMFST G.E. Palade Targu Mureș va avea loc in data de 16 iulie 2023, ora 9.00. „Simularea este organizata de Liga Studenților din Targu Mureș pentru programele de studii mari, cu durata de 5 sau 6 ani (Medicina, Medicina dentara și Farmacie) și pentru…

- Facultatea de Economie și Drept din cadrul UMFST G.E. Palade Targu Mureș a primit luni, 26 iunie 2023, vizita prof. dr. Oguz Karadeniz, de la Universitatea Pamukkale din Turcia, care este directorul Departamentului Labor Economics and Industrial Relations și membru al Denizli Provincial Employment and…

- Programul postuniversitar de formare in economia sanatații Healthesis continua la Univeristatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș. Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficiala de Facebook a universitații, cea de-a treia grupa de cursanți…

- Cel mai recent clasament dat publicitații de Times Higher Education Impact Ranking 2023, ediția a V-a, poziționeaza UMFST G.E. Palade Targu Mureș pe locul 1001+ universitați din lume din 1.591 instituții care au fost incluse in clasamentul din acest an. Clasamentul reflecta impactul universitatilor…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș (UMFST) a primit o finanțare in valoare de 7.000.000 lei din partea Guvernului Romaniei pentru implementarea proiectului "Intramural cells as biomarkers and therapeutic targets for Alzheimer"s disease". „Am…

- Conducerea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal care creeaza cadrul pentru "Planul Urbanistic Zonal –…