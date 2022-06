”Schimb de experiență în tandem”, în Ibănești Profesori, directori, specialiști in educație și reprezentanți ai ONG-urilor au participat la acest sfarșit de saptamana in Ibanești la proiectul "Schimb de experiența in tandem", un parteneriat intre Liceul Special Moldova Targu Frumos, județul Iași, Școala Gimnaziala Speciala Pașcani și Școala Gimnaziala Ibanești. Oaspeții au fost intampinați vineri dimineața in mod festiv la Școala Gimnaziala … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oliver Stan, „Trimisul lui Dumnezeu” care a detonat o bomba artizanala intr-o sala de examen in care se aflau 41 de studenți și patru profesori, a incercat sa ii pacaleasca pe medici, pentru a ieși de la Psihiatrie.

- Sapte elevi de la Colegiul National „Vasile Alecsandri" din Iasi au participat la mobilitatea individuala la Necip Fazil Kisakurek Sosyal Bilimler Lisesi din Salihli, regiunea Manisa, Turcia, in cadrul proiectului Erasmus^. Un element de noutate pentru elevii romani a constat in faptul ca in aceasta…

- Cum abordezi elevii cu note mici, cum comunici cu cei mai dificili și neastamparați copii, cum sa faci ca profesor sa ai o relație buna cu parinții elevilor tai sau cu colegii de cancelarie? Acestea sunt doar cateva dintre provocarile cu care se confrunta profesorii și care au fost expuse in cadrul…

- In cadrul proiectului de parteneriat european intitulat „Mosaic Art: Each Mosaic has a story to tell", desfașurat sub egida programului Eramus +, elevi și profesori ai Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava au fost implicați in cea de-a doua mobilitate ...

- Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava deruleaza, incepand cu anul școlar 2020-2021, un proiect de parteneriat european in cadrul programului Ersamus + intitulat „MosaicArt:EachMosaichasastoryto tell". Astfel, in perioada 18 - 22 aprilie 2022, un grup format din patru ...

- Cinci elevi și doi profesori de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava au participat recent la o noua mobilitate in cadrul proiect Erasmus+ "Friend me, don"t bully me!" , proiect ce se desfașoara in perioada 1 septembrie 2020 - 31 august ...

- Mai mulți elevi și profesori de la Bosanci au participat recent la un schimb de experiența in Italia. Acțiunea face parte dintr-un proiectErasmus +, desfașurat in perioada 7-11 martie 2022, proiect cu finanțare europeana, care a avut loc la școala ICS PadrePino Puglisi din Buccinasco, Italia. ...

- Mai multe cadre didactice de la Colegiul Național „Dragoș-Voda" Campulung Moldovenesc au participat recent la un schimb de experiența in Turcia, in cadrul proiectului Erasmus+ KA201 „I will survive!", al carui coordonator este o școala din Zagreb (Croația), școala ...