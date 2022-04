Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden anunta miercuri ca a fost nevoit sa ia „decizii dificile” pentru a obtine eliberarea fostului puscas marin Trevor Reed, eliberat de Rusia in schimbul eliberarii de catre Statele Unite a unui pilot rus incarcerat in Statele Unite, Konstantin Iarosenko, relateaza AFP.

- Fostul puscas marin american Trevor Reed, condamnat la 9 ani de inchisoare in Rusia pentru violente, a fost schimbat cu Konstantin Iarosenko, un pilot rus incarcerat in SUA pentru trafic de cocaina, transmit agențiile AFP si Reuters. Anuntul a fost facut de Ministerul de Externe de la Moscova și confirmat…

- Organizarea unui referendum in teritorii ocupate de catre Rusia "sunt nule si neavenite si nu vor avea nicio baza legaa", denunta Gvernul ucrainean dupa ce liderul separatsit prorus din Lugansk a anuntat un eventual referendum de "aderare" la Rusia, relateaza Reuters. Teritoriul separatist prorus Lugansk,…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- China a acuzat Statele Unite ca „au jucat cartea cu amenintarea razboiului si creeaza tensiuni", deoarece presedintele american Joe Biden a avertizat ca peste 150.000 de soldati rusi sunt inca plasati la granita cu Ucraina, desi Moscova a anuntat ca va retrage o parte din trupe, relateaza Reuters. Statele…

- Noi imagini din satelit publicate duminica de compania privata americana Maxar Tehnologies arata nu doar amploarea manevrelor militare de la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk, ci și armamentul ofensiv, inclusiv avioane de atac și rachete Iskander,…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…