Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care aleg sa sarbatoreasca minivacanța de 1 mai in Apuseni au ocazia sa participe la cursuri de calarie, drumeții cu bicicleta, dar și sa asiste la spectacole de muzica și dans ale unor ansambluri locale, formate din tineri imbracați in port specific Țarii Moților. Președintele Asociației Naționale…

- Soare, cativa nori si temperaturi maxime de 27 si chiar 28 de grade Celsius. Vreme foarte buna pentru vacanta, iesiri in aer liber si buna dispozitie. Acestea sunt conditiile meteo anuntate pentru acest weekend, dar si la inceputul saptamanii care urmeaza. De 1 Mai insa este posibil sa fie ploi scurte…

- Turistii care isi petrec minivacanta de 1 Mai in Muntii Fagaras, in zona Balea Lac, trebuie sa fie atenti la avalansele care se pot declansa aproape in orice moment, fara sa poata fi prevazute de specialistii meteorologi, avertizeaza Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. "O sa vina cu siguranta foarte…

- Turistii care aleg sa petreaca minivacanta de 1 mai pe litoral vor avea o surpriza. Mai exact, pentru prima data in acest an, telegondola din statiunea Mamaia va fi pusa in functiune si turistii vor avea ocazia sa admire statiunea de la inaltime. Astfel, telegondola va functiona in perioada 28 aprilie…

- Peste 15.000 de turisti petrec Pastele la munte, in statiunile de pe Valea Prahovei, cea mai cautata fiind Sinaia, unde pe partiile de altitudine se poate schia. Cel mai bine s-au vandut pachetele unitatilor de doua si trei stele, iar preturile s-au mentinut la nivelul celor de anul trecut.

- Oferte speciale pentru minivacanta de Paste, anuntate la munte. Teleferic Prahova transmite ca cei care cumpara tichete pot castiga un voucher de 150 de lei. Mii de romani au ales anul acesta sa isi petreasca Pastele in statiunile de pe Valea Prahovei.

- Risc mare de avalanșa la Balea Lac, unde zapada este de 2,89 metri, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac. Turistii sunt sfatuiti sa evite zonele de risc din Balea si sa ceara sfatul salvamontistilor inainte sa practice sporturile de iarna. Traseele montane sunt inchise…

- Turistii sunt sfatuiti sa evite zonele de risc din Balea si sa ceara sfatul salvamontistilor inainte sa practice sporturile de iarna. Traseele montane sunt inchise in aceasta perioada a anului. Risc mare, de gradul patru, de avalanse se inregistreaza si in muntii Bucegi, la peste 1.800 de…