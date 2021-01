Stiri pe aceeasi tema

- Frantuzoaica Tessa Worley a câstigat marti proba feminina de slalom urias de la Kronplatz (Italia), din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, bifând al 14-lea succes al carierei si primul dupa doi ani, scrie dpa.Worley a fost cronometrata cu timpul de 2 min 11,38 sec, fiind urmata…

- Austriacul Vincent Kriechmayr a castigat slalomul super-urias de la Kitzbuehel (Austria), desfasurat luni in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. In varsta de 29 ani, Kriechmayr a fost inregistrat cu timpul de 1 min 12 sec 58/100, reusind sa-l devanseze cu 12 sutimi de secunda pe elvetianul…

- Schioarea italiana Marta Bassino a castigat slalomul urias de la Kranjska Gora (Slovenia), desfasurat sambata, la finalul caruia slovena Petra Vlhova si-a pastrat prima pozitie in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin. Pe o vreme insorita, Bassino a avut o prestatie perfecta, dominand…

- Francezul Alexis Pinturault a fost imbatabil vineri in proba masculina de slalom urias de la Adelboden (Elvetia), etapa din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, dominand ambele manse si ocupand in final locul 1 in clasament, scrie EFE. Cu timpul general de 2:18,26, Pinturault i-a devansat pe croatul…

- Sportiva slovaca Petra Vlhova si-a consolidat pozitiile de lider in Cupa Mondiala de schi alpin si in ierarhia generala a disciplinei slalom, dupa ce s-a impus, duminica, in cursa de la Zagreb. Vlhova a obtinut a 18-a a sa victorie in Cupa Mondiala, cu timpul de 1 min 59 sec 08/100, fiind urmata in…

- Francezul Alexis Pinturault, candidat la Marele Glob de cristal in acest sezon, a castigat duminica slalomul urias de la Alta Badia, in Italia, si a trecut pe primul loc in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, transmite AFP. Pinturault a reusit, la 29 de ani, al 31-lea…

- ​Italianca Sofia Goggia a câstigat sâmbata a doua coborâre din cadrul etapei de Cupa Mondiala de schi alpin din statiunea franceza Val d'Isere (Franta), fiind urmata pe podium de Corinne Suter (Elvetia) si Breezy Johnson (SUA), transmite AFP.Goggia, campioana olimpica, a fost…

- Italianca Marta Bassino a castigat, sambata, proba de slalom urias de la Courchevel (Franta), contand pentru Cupa Mondiala feminina de schi alpin, adjudecandu-si a doua victorie din acest sezon, informeaza AFP. Marta Bassino, care s-a impus si in slalomul urias de la Soelden (Austrria), a fost cronometrata…