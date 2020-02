Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Aleksander Aamodt Kilde a castigat vineri proba de slalom super-urias de la Saalbach (Austria) contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, preluand sefia clasamentului general. Kilde a fost cronometrat cu timpul de 58 sec 30/100, fiind urmat de elvetianul Mauro Caviezel (la 15/100) si de…

- Schiorul elvetian Loic Meillard a terminat victorios duminica in slalomul urias paralel de la Chamonix (Franta) din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, invingandu-l in finala pe compatriotul sau Thomas Tumler, in timp ce germanul Alexander Schmid a completat podiumul, informeaza AFP. …

- Schioarea elvetiana Corinne Suter a castigat duminica slalomul super-urias din localitatea germana Garmisch-Partenkirchen, din cadrul Cupei Mondiale, in timp ce italianca Federica Brignone a ocupat doar locul 5, informeaza AFP. Suter a mai obtinut o victorie in acest sezon, impunandu-se…

- Elvetianul Daniel Yule a triumfat duminica in proba de slalom disputata in statiunea austriaca Kitzbuehel, in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, cu timpul cumulat dupa doua manse de 1min41sec50/100. Yule, 26 ani, a obtinut al treilea succes din acest sezon la slalom, dupa cele de la Madonna di Campiglio…

- Schiorul norvegian Kjetil Jansrud a castigat vineri slalomul super-urias de la Kitzbuhel, bifand primul sau succes in aceasta proba pe partia din Austria si al 13-lea in aceasta specialitate la Cupa Mondiala. Jansrud a fost cronometrat cu timpul de 1:14.61, pe urmatoarele doua pozitii…

- Schiorul austriac Vincent Kriechmayr a castigat vineri proba de slalom super-urias de la Val Gardena (Italia) contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin. Pe o partie invaluita in ceata, fenomen care a determinat intreruperea competitiei in doua randuri, Kriechmayr a scos timpul de 1:13.84,…

- ​Italianca Sofia Goggia a câstigat sâmbata proba de slalom super-urias disputata în statiunea elvetiana St-Moritz, în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Goggia, campioana olimpica la coborâre, a obtinut a saptea ei victorie în…

- Campioana olimpica germana Viktoria Rebensburg a castigat slalomul super-urias feminin desfasurat duminica in statiunea canadiana Lake Louise, succes in urma caruia a urcat pe locul al doilea in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, dominat cu autoritate de americanca Mikaela Shiffrin.…