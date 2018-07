Stiri pe aceeasi tema

- Spatiul european Schengen de libera circulatie a persoanelor "incepe sa dispara" sub presiunea imigratiei, a avertizat ministrul de externe spaniol, socialistul Josep Borrell, intr-un interviu acordat...

- Ministrii de Interne ai celor 28 de state membre UE examineaza joi noi planuri vizand impiedicarea venirii migrantilor pe coastele europene, in prima lor reuniune organizata sub patronajul presedintiei austriece a Uniunii, care apara optiuniradicale, relateaza AFP conform News.ro . Reuniti la Innsbruck…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce…

- Facebook vrea sa afle in ce surse de stiri au incredere europenii. Ca sa afle raspunsul, va face sondaje in cinci tari, scrie digi24.ro.Utilizatorii retelei de socializare din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Spania vor primi un chestionar simplu.

- Facultatea de Mecanica Timisoara este, in acest an, gazda Conferintei Internationale de Lucrari Științifice „Zilele Tehnice Studentesti®” (ZTS®), organizata de Liga Studentilor. Evenimentul a ajuns la cea de-a 21-a editie. In cadrul conferintei are loc, de la prima editie, o sesiune…

- Bilantul atacului care a avut loc la Toronto dupa ce o camioneta a intrat în pietoni este de 10 morti si 15 raniti, conform ultimelor informatii ale politiei, scrie BBC. Soferul, un barbat de 25 de ani pe numele Alek Minassian, a fost retinut de politie. Videoclipurile postate…

- 'Totul ne face sa credem' ca Siria nu mai este in masura sa produca arme chimice, insa daca ea le va folosi inca o data, Franta si aliatii sai nu vor ezita sa loveasca din nou, a declarat marti seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Raspunzand unei intrebari in cadrul…