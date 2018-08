Stiri pe aceeasi tema

- ”Cei care sunt și care se simt romani trebuie sa apere și sa promoveze interesele Romaniei, indiferent de situație”, este de parere europarlamentarul La intrebarea daca Parlamentul European are mecanisme prin care sa descurajeze pozițiile de forța, el ne-a spus: ”Cetațenii romani trebuie…

- Premierul Olandei declarase in Parlamentul European ca Romania și Bulgaria mai au de indeplinit cerințe pentru a intra in spațiul Schengen. La finalul anului 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi reguli, modificandu-se astfel sistemul de intrare și ieșire in statele care fac parte din spațiul…

- "Cu siguranta este nevoie de o cladire, am discutat cu domnul ministru, vom gasi solutii pentru acest lucru", a declarat seful Executivului. Precizarea premierului a fost determinata de o rugaminte pe care ministrul Afacerilor Externe i-a adresat-o la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice…

- Coliderii Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa lanseze mecanismul privind statul de drept, instituit impotriva Poloniei si care se afla in prezent in dezbatere pentru Ungaria, informeaza vineri The Guardian. Comisia Europeana a activat anul…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- Forumul Judecatorilor din Romania a transmis Curții Constituționale a Romaniei un memoriu privind proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala, una dintre modificarile contestate fiind cea legata de neredactarea și / sau nesemnarea hotararii de condamnare de judecatorul care a participat…

- Premierul Viorica Dancila a fost invitata pe 20 iunie in plenul comun al Parlamentului pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019. Birourile permanente reunite ale Senatului…

- Marți, intr-o conferința pe teme financiare, ministrul Finanțelor a dat un adevarat recital pro-european. S-a razboit cu UE, cu Schengen, cu SUA, cu senatorul liberal Florin Cițu, cu bancherii autohtoni, a propus și cateva soluții la limita supra-realismului pentru ca Romania sa se incadreze in ținta…