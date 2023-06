Dupa o „ședința tehnica”, avuta joi dimineața, cu miniștrii și secretarii de stat ai PNL din Guvernul Ciolacu, liderul formațiunii liberale, Nicolae Ciuca, a anunțat ce s-a discutat in cadrul intrevederii. Și anume s-a avut in vedere posibilitatea ca la nivelul Ministerului Finanțelor sa fie activate scheme de ajutor de stat in sprijinul producatorilor autohtoni. […] The post Scheme de ajutor de stat pentru producatorii romani. „La aprobarea premierului vor demara procedurile” - VIDEO first appeared on Ziarul National .