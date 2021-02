Scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada 2021-2024 Guvernul intenționeaza sa continue în urmatorii ani schemele de ajutor de stat în vigoare. Unele dintre ele urmeaza a fi modificate în acest sens, conform unui raport al Ministerului Finanțelor.



Potrivit documentului, scheme de ajutor de stat care vor fi derulate în perioada 2021-2024 sunt:



• H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, cu modificarile și completarile ulterioare;



Prin aceasta schema se intentioneaza…

Sursa articol: hotnews.ro

