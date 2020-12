Schema prin care o familie de romani a inselat statul german cu 1,2 milioane de euro, ajutoare de stat pentru combaterea pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Matis, primarul comunei Belis din judetul Cluj, a castigat alegerile locale din septembrie 2020 cu toate ca avea o condamnare de un an si patru luni de inchisoare cu suspendare. Mircea Abrudan, prefectul judetului Cluj, a semnat joi, 26 noiembrie, ordinul de incetare a mandatului.…

- In anul electoral 2020, municipalitatea si institutiile din subordinea sa au batut recordul la banii cheltuiti pe publicitate. Din 40 de milioane de lei cheltuiti in mandat, aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate si Afisaj doar anul acesta, potrivit Libertatea.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica seara, la B1 TV, ca Guvernul va introduce o forma de ajutor de stat pentru firmele din HoReCa, compensand 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019, dar a precizat ca este necesara aprobarea Comisiei Europene in acest caz. Orban a mai anuntat…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat partidelor politice subventii de 23 de milioane de lei in primele zece zile ale lunii octombrie. Cei mai multi bani i-a primit PSD, respectiv 11.554.112 lei, fiind urmat de PNL care a primit 6.413.147 lei. Conform estimarilor facute…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a sosirilor de turisti straini din Uniunea Europeana, inregistrand o diminuare de 90% a noptilor petrecute de straini in unitatile de cazare in luna iulie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Eurostat. Multe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat vineri cu Papa Francisc, caruia i-a comunicat ca "va continua sa lupte fara incetare impotriva extremismului astfel incat toti francezii sa isi poata trai credinta in pace si fara teama", conform unei informari a presedintiei franceze, transmite AFP.…

- Valoarea lunara a concediilor medicale decontate in 2020 a fost de 342 de milioane de lei, anul acesta fiind decontate in total concedii in suma de 7,4 miliarde lei, afirma ministrului Finantelor, Florin Citu. "Respectul fata de sectorul privat se vede prin fapte. In 2020 au fost decontate…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…