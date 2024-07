Schema Popovici, mai bună ca tabela Berger! REȘIȚA – Ediția 2024/2025 a campionatului Romaniei la fotbal va incepe pe 13 iulie și se va desfașura pana pe 25 mai! Stabilirea meciurilor pentru cele 30 de etape din sezonul regulat s-a facut dupa schema profesorului universitar reșițean Gheorghe Popovici! Principalul beneficiu fața de tabela Berger este ca o echipa nu va avea la rand trei meciuri acasa sau in deplasare, iar daca sunt doua echipe din același oraș, una sa joace acasa, iar cealalta in deplasare. Schema este invenția profesorului universitar Gheorghe Popovici, care a fost adoptata inca din 2018 in campionatul Romaniei, dar și in… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 6 naționale au obținut calificarea in „serturile” de finala de la Campionatul European din Germania. Alte 4, printre care și Romania, lupta in aceasta seara pentru un loc in topul celor mai bune 8 echipe de pe continent. Germania, Spania, Elveția, Anglia, Franța și Portugalia sunt echipele care au trecut…

- Campionatul European din Germania a fost, pana acum, plin de surprize. Italia, trimisa acasa de Elveția, Anglia, cat pe aici sa fie eliminata de Slovacia, speram ca urmatoarea surpriza sa vina din partea Olandei și sa fie eliminata de Romania. Slovacia a deschis scorul in partida cu Anglia, iar britanicii…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- Daniel Horhogea, in varsta de 40 de ani, a transformat calificarile Romaniei la EURO in provocari extreme. Este pentru a doua oara, dupa Campionatul European din Franta, din 2016, cand parcurge distanta dintre Romania si tara gazda de la EURO in alergare, informeaza frf.ro, potrivit nerws.ro

- Performanța deosebita pentru ACS Activ Judo Campia Turzii. Are doua sportive in Finala Campionatului European de Judo Kata! In perioada 10-11 iunie 2024 la Sarajevo (Bosnia-Hertegovina) se desfașoara Campionatul European de Judo Kata. Sportivele Dudaș Cezara si Nagy Csilla legitimate la ACS Activ Judo…

- Coșul mediu din supermarketurile grecești cu produse importate din Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania și Romania este mai ieftin decat in tarile de origine, potrivit presei straine.

- Prețurile coșului obisnuit de produse pentru gospodarie din supermarketurile grecești sunt mai mici decat in Franța, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Romania. Aceasta concluzie a reieșit din raportul realizat in mod regulat de Institutul de Cercetare a Comertului Retail de Bunuri de Consum…

- Cei bogați iși construiesc aceste "portofolii de pașapoarte" - colecții de a doua, și chiar a treia sau a patra cetațenie - in cazul in care trebuie sa fuga din țara lor de origine. Henley & Partners, o firma de avocatura specializata in cetațenii cu averi mari, a declarat intr-un comunicat ca americanii…