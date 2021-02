Stiri pe aceeasi tema

- Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului…

- ​Firmele care vor beneficia de ajutoarele de stat de câe 50.000-200.000 de euro prin Masura 3 - granturi de investiții vor trebui sa publice obligatoriu anunțuri și comunicate de presa, putând sa opteze și pentru publicații online, cheltuiala fiind eligibila. Precizarea a fost facuta de…

- ​Guvernul a anunțat, vineri, în ultima ședința a actualului cabinet înainte de alegerile legislative de duminica, faptul ca a adoptat o ordonanța de urgența pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în valoare totala de 500 milioane euro, prin care, în anul 2021, se vor…

- Guvernul va aproba în sedinta de vineri schema de ajutor de stat pentru firmele din industria ospitalitatii, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Daniela Nicolescu. Le vom da printr-o schema de ajutor 20% din pierderea pe care au avut-o, diferenta între cifra de afaceri…

- Guvernul a aprobat in seșdința de astazi alocarea a 41 milioane de lei pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in trei municipii - Oradea, Timisoara si Bucuresti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- Parlamentul din Bulgaria a respins miercuri un proiect controversat al premierului Boiko Borisov de modificare a Constitutiei, pe care el l-a inaintat in august in incercarea de a dezamorsa criza politica, relateaza AFP preluat de agerpres. Propunerea, recent criticata de Comisia de la Venetia, organ…

- ​Guvernul nu a alocat fonduri în plus pentru Ministerul Economiei nici la rectificarea bugetara aprobata luni seara, a treia pe acest an, dar ministrul Virgil Popescu da asigurari ca antreprenorii din programul de finanțare Start-Up Nation 2018-2019 își vor primi banii. Citește mai…

- Asta prevede un Proiect de Hotarare propus de primarul orașului Rașnov, ce va fi supus votului Consiliului Local, la sfarșitul acestui an. Rașnovenii vor plati, și in 2021, impozite și taxe locale nemajorate, lucru care s-a intamplat și anul acesta.Sunt masuri prin care se dorește reducerea presiunii…