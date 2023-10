Stiri pe aceeasi tema

- ”Tur de forta la Bruxelles. Astazi si maine voi avea intrevederi cu trei comisari europeni: Kadri Simson, comisar european pentru energie; Wopke Hoekstra, comisar european pentru politici climatice; si Didier Reynders, comisar european pentru justitie si competitie. De asemenea, astazi am o intalnire…

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…

- Mentinerea schemei de plafonare a preturilor la energie este o decizie inteleapta in contextul actual de pe pietele internationale, inclusiv dupa declansarea conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie este valabila, conform reglementarilor, pana in martie 2025, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, vineri, pe B1 TV . Intrebat daca se menține acest mecanism, oficialul a confirmat: „Schema de plafonare-compensare se menține așa cum…

- Ministrul energiei al Republicii Moldova, Victor Parlicov, a explicat renuntarea la gazele rusești printr-o o oferta mai avantajoasa de la furnizorii europeni.Parlicov a declarat acest lucru in timpul discursului sau sustinut la Forumul Euro-Atlantic pentru Reziliența. "Am reușit nu doar sa…

- Romania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de energie din surse regenerabile si sa devina un furnizor regional de electricitate, a declarat ministrul…

- Guvernul a ajuns in punctul in care trebuie sa ia o decizie legata de modificarea sau nu a schemei de plafonare- compensare a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Financiar a devenit tot mai greu de susținut, fiind vorba de miliarde de lei care trebuie acoperite de catre Ministerul Energiei…

- Ministrul energiei Sebastian Burduja se dovedește a fi indecis pe tema schemei de compensare-plafonare la gaze naturale și energie electrica. Intr-o zi a spus ca vor fi discuții cu specialiștii in vederea reducerii numarului de beneficiari ai plafonarii prețului la energie. In urmatoarea zi, ministrul…