- Pe 4 octombrie curent, un barbat in varsta de 69 de ani din raionul Ungheni, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiuni de omor intenționat savarșit asupra unui membru de familie, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de…

- Fostul internațional Danuț Lupu (56 de ani) va efectua 7 luni și 10 zile de inchisoare dupa ce Curtea de Apel București a respins apelul acestuia și a menținut condamnarea inițiala pronunțata de Judecatoria Cornetu. Danuț Lupu trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova. Danuț Lupu a fost condamnat…

- Schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident” face din nou victime. Numai de la inceputul saptamanii curente poliția a inregistrat deja doua cazuri in Capitala, unde victimele au transmis sume mari de bani cerute de escroci. Menționam ca, tinta infractorilor sunt in mare parte persoanele varstnice.…

- Un barbat a fost condamnat la sapte luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a amenintat-o cu moartea pe invatatoarea fiului sau, scrie Replica Online. O invatatoare din județul Tulcea a fost amenințata cu moartea de tatal unui elev, chiar pe grupul de WhatsApp al clasei. Infuriat ca i-a scazut nota…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Balți, a fost condamnat la 15 ani de pușcarie, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omorul amicului de pahar. Crima a avut loc pe 29 iunie 2023, intr-o casa de locuit din Balți, scrie Jurnal.md . „Urmare a unui conflict spontan aparut in urma…

- Un barbat din Aiud, condamnat pentru omor, a ieșit cu opt ani mai repede din inchisoare. Avea o condamnare de 20 de ani Un barbat din Aiud care in 2012 a fost condamnat pentru omor, la 20 de ani de inchisoare, a fost eliberat cu opt ani mai repede, din Penitenciarul Aiud. Acesta a fost condamnat pentru…

- Adrian Chiorean ”Tero” a primit un nou șoc din partea instanțelor, dupa ce in urma cu mai puțin de doua saptamani, a fost condamnat definitiv la 3 ani și 1 luna de inchisoare, pentru șantaj. Citește și: Chiorean Mircea Adrian, zis ”Tero”, condamnat definitiv pentru șantaj! De data aceasta, Curtea de…