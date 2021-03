Stiri pe aceeasi tema

- Agenti economici, persoane fizice si publice, notari, dar si alti intermediari din Republica Moldova si Romania sunt banuiti ca ar face parte dintr-o schema de corupere si trafic de influenta, prin care mai multi moldoveni ar fi fost ajutati sa obtina diverse servicii pentru

- Alte 265 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 2 cazuri sunt de import (Bulgaria-1, Romania-1). Numarul total teste efectuate – 1226, dintre care 1162 primare și 64 repetate. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns…

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…

- Un autocar cu 20 de persoane din Republica Moldova care tranzita Romania in drum spre Italia a fost implicat intr-un accident rutier, la Galati. Sase femei au fost ranite. Accidentul a avut loc, miercuri, pe drumul judetean 242 E, in localitatea galateana Roscani. Autocarul din Republica Moldova…

- CHIȘINAU 9 ian - Sputnik. Din cauza numarului mare de infectari cu noul coronavirus, Republica Moldova se regasește din nou pe lista țarilor cu risc sporit de infectare din Romania. Astfel, moldovenii care vor merge in țara vecina vor fi plasați in carantina pentru 14 zile. Amintim ca incepand…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12 031 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 564 traversari persoane, dintre care 3 680 treceri la frontiera moldo-romana, 1 415 treceri la frontiera cu Ucraina și 469 treceri…

- Alte 1709 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (Romania-2, Germania-2, Ucraina-2, Franța-1, Polonia-1).Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 119 204.