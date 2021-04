Schemă de ajutor de stat ptr 73 mii de companii din sectorul HoReCa Schema de ajutor de stat ptr 73 mii de companii din sectorul HoReCa Peste 73 de mii de companii din sectorul HoReCa, a caror activitate a fost afectata în contextul pandemiei de COVID-19, ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere de Ministerul Economiei. Suma alocata este de aproximativ 500 de milioane de euro, echivalent în lei, iar banii se asigura de la bugetul de stat. Schema se va derula pâna la 31 decembrie, platile urmând sa fie realizate pâna la 30 iunie anul viitor, în limita… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

