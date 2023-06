Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, vineri, cu Cristian Erbașu, reprezentantul patronatelor din sectorul construcțiilor, despre schema de ajutor de stat pentru materialele de construcții.„Am discutat despre schema de ajutor de stat pentru materiale de construcții, programul național Construct Plus.…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat vineri, dupa discutiile cu reprezentantii companiilor din constructii despre schema de ajutor de stat pentru materiale de constructii, ca au decis constituirea unui grup de lucru la minister. El a aratat ca bugetul pentru schema de ajutor de stat este de maxim…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prezentat joi Executivului, in prima lectura, proiectul ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, care are ca scop implementarea unui…

- „Am prezentat in prima lectura in sedinta de Guvern schema de ajutor de stat pentru materiale de constructii. Masurile de sprijin pe care le propunem vor contribui la cresterea productiei interne de materiale de constructii cu circa 10%, respectiv cu aproximativ 500 milioane euro si vor duce la scaderea…

- Guvernul va aproba in sedinta de saptamana viitoare o schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii, printr-un act normativ care va fi analizat joi, de Executiv, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca Guvernul pregatește o schema de ajutor de stat pentru inustria materialelor de construcții. „Susținem producția interna ca sa fim siguri ca pe șantierele de austostrazi și la toate celelalte mari obiective in desfașurare vom avea o materie prima constanta…

- Guvernul pregateste doua ordonante pentru scheme de ajutor de stat prin care sa incurajeze productia de materiale de constructii si pentru industria alimentara. Proiectele vor fi discutate in prima lectura saptamana viitoare.

- Guvernul a adoptat in ședința de astazi, 1 iunie 2023, Memorandumul prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica naționala cu atribuții in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitațile de finanțare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru…