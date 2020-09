Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii casei Sotheby's au anuntat joi ca diamantul de 102,3 carate, inclus in categoria de stralucire "flawless white sparkler", ocupa locul al doilea in topul celor mai mari diamante ovale de acest tip care au fost propuse vreodata la o licitatie. Cel mai mare dintre ele, un diamant de 118,2…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…

- Guvernul Statelor Unite va plati grupului Johnson & Johnson peste 1 miliard de dolari pentru 100 de de milioane de doze ale unui posibil vaccin pentru noul coronavirus, in cadrul achizitiilor de vaccinuri si medicamente necesare tinerii sub control a pandemiei, transmite Reuters.

- Versurile piesei „Vincent”, scrise de mana de muzicianul american Don McLean, vor fi scoase la licitatie pentru 1,5 milioane de dolari, potrivit Reuters.Moments in Time, dealer de documente rare, a anuntat miercuri ca versurile, scrise cu creionul pe 14 pagini - cu stergeri si adaugiri - sunt…

- Obadiah Moyo, ministrul Sanatații din Zimbabwe, a fost arestat, vineri, sub acuzația de corupție in achizițiile publice in valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, reprezentand echipamente medicale pentru Covid-19, noteaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Comisiei Anticorupție din Zimbabwe,…