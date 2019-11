Schelete descoperite pe un câmp din Olt, în urma lucrărilor agricole de toamnă Doua schelete au fost descoperite, marți, 19 noiembrie 2019, pe un teren agricol din localitatea olteana Brancoveni. Politia a fost anuntata de un tractorist care efectua aratura de toamna. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a deschis dosar penal pentru omor calificat. Doi sateni din comuna Brancoveni, care se aflau in trecere pe un drum de camp dintre doua sate, i-au atras atenția unui tractorist ca in urma lucrarilor de arat efectuate au ieșit la iveala mai multe fragmente osoase și un craniu care parea a fi uman. Toate acestea s-au intamplat marți, 19 noiembrie 2019, la scurt timp tractoristul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

