Schelete ale unor oameni uciși, găsite într-un pub In spatele unui vechi pub din Cork, Irlanda, au fost descoperite acum cateva luni șase schelete umane. Potrivit arheologilor, acestea sunt ale unor barbați. Se pare ca moartea a fost crunta, caci toate scheletele aveau mainile și picioarele legate, executate apoi prin impușcare și aruncate intr-o groapa comuna. Trei dintre barbații executați aveau, conform cercetarilor de laborator, intre 18 și 25 de ani la momentul morții. Perioada morții celor șase oameni nu este inca determinata și cunoscuta. Descoperirea scheletelor s-a facut din intamplare, in timp ce se efectuau niște lucrari. Totul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

