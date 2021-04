Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Coșna intra pentru 14 zile in scenariul roșu incepand din 25 martie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,42 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara online. CJSU a mai…

- Municipiul Radauți mai ramane 14 zile in scenariul galben incepand cu data de luni, 22 februarie, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus se menține ridicata fiind de 1,99 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in…

- Comunele Bunești și Satu Mare intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus scade la zero respectiv la 1,46 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara. CJSU a mai hotarat prelungirea…

- Comuna Fratauții Vechi intra in scenariu roșu pentru 14 zile incepand cu data de 31 ianuarie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,25 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extraordinara…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, ridicarea restricțiilor pentru diminuarea cazurilor de coronavirus din orașul Siret și din comunele Vama și Sadova. Hotararea a fost luat avand in vedere scaderea incidențelor cazurilor pozitive la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Astfel,…

- Comunele Adancata și Bogdanești intra in scenariul roșu pentru 14 zile incepand de vineri, 22 ianuarie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,18 cazuri la mia de locuitori respectiv 3,15 cazuri. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi…

- Localitațile Milișauți și Vicovu de Jos trec pe scenariul roșu pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 17 ianuarie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,2 cazuri la mia de locuitori respectiv 3,3 cazuri. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de…

- Comuna Sadova intra incepand de vineri, 8 ianuarie, in scenariul roșu pentru o perioada de 14 zile dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 3,06 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara.…