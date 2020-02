Stiri pe aceeasi tema

- REAL MADRID - SEVILLA 2-1. Monchi, directorul sportiv al andaluzilor, il acuza pe arbitrul Juan Martinez Munuera dupa infrangerea cu Real Madrid de pe "Bernabeu" (1-2). Sevilla, viitoarea adversara a CFR-ului in „16-imile” Europa League, nu accepta eșecul de la Madrid (1-2). Se considera nedreptațita…

- Manuel Neuer s-a infuriat cand a aflat ca noului portar i s-au promis 15 meciuri sezonul viitor. E scandal la Bayern. Dupa ce s-a anunțat transferul lui Alexander Nubel, 23 de ani, care va fi adus de la Schalke liber de contract la vara, Manuel Neuer s-a infuriat. Campionul mondial, 33 de ani, din 2011…

- Autoritatile austriece au dejucat o serie de atentate puse la cale de un barbat de 24 de ani, aflat in inchisoare, pentru care se pregatise un pașaport romanesc fals, informeaza presa locala. Potrivit www.zeit.de, un barbat de origine cecena, radicalizat ISIS, planuia sa scape din inchisoare, ajutat…

- Tanara activista de mediu suedeza Greta Thunberg a provocat furia cailor ferate germane Deutsche Bahn dupa ce a postat pe Twitter ca a fost nevoita sa calatoreasca intr-un tren aglomerat la intoarcerea de la Conferinta asupra schimbarilor climatice (COP25) desfasurata la Madrid.

- Ozana Barabancea și-a schimbat și stilul vestimentar dupa ce a slabit considerabil, dar se pare ca acesta nu este apreciat de Dana Budeanu. Criticul de moda nu s-a abținut deloc și a desfiintat-o pe vedeta. "E un dezastru, nu știu ce e acolo. N-am ce sa spun, vorbește poza. Ciudat nu inseamna…

- Scandal uriaș in cazul Caracal! DIICOT a cerut printr-o adresa Baroului Timiș sancționarea avocatei familiei Melencu, Carmen Obarșanu. In replica, avocata se apara spunand ca toate acuzațiile aduse de procurori in adresa respectiva nu sunt adevarate.- in curs de actualizare

- Situație incredibila intr-un mare spital din Iași! O asistenta a dat buzna in biroul managerului și a incercat sa provoace un intreg scandal. Colectivul medical este terorizat de mai mulți ani de atitudinea acestor doua asistente. Iata ce s-a intamplat in birou și cum a incercat acest cadru medical…