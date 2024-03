Stiri pe aceeasi tema

- Liga secunda de fotbal din Germania, Zweite Bundesliga, confirma faptul ca este o competiție de mare interes și ca are destule echipe care joaca la un nivel cu care s-ar putea prezenta foarte bine și in primul eșalon. In plus, lupta pentru promovare este și in acest sezon foarte interesanta, fiind implicate…

- In jur de 200 de obuze de artilerie au fost lansate de regimul de la Pyongyang in apropierea insulei Yeonpyeong, a anunțat un oficial din Ministerul sud-coreean al Apararii la o conferința de presa ținuta vineri la Seul. Responsabili din insula respectiva, sub control sud-coreean, au declarat pentru…

- Scaderea inflației și a Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din ultimele trei trimestre din 2023 au creat sentimentul ca perioada de instabilitate economica a trecut și ca dobanzile la creditele bancare vor ȋncepe sa scada, potrivit unui comunicat de presa. Ȋn acest context,…

- Liderul Chinei, Xi Jinping, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong Un, și-au trimis mesaje pentru Anul Nou, anunțand in comun anul 2024 ca fiind „Anul prieteniei China-Coreea de Nord” și inaugurarea unor activitați in acest sens. Xi Jinping a precizat ca cooperarea tradiționala prietenoasa dintre China…

- Articolul ANUNȚ DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI SIAMOTO – Sistem inteligent automat de monitorizare in trafic a operatorului autovehiculului cod SMIS 123346 apare prima data in Curierul National .

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a prezentat in urma cu 10 ani conceptul de construire a unei comunitați cu destin comun a omenirii, in momentul in care lumea se confrunta cu schimbari profunde. Construirea unei asemenea comunitați s-a transpus in ultimul deceniu de la idei la acțiuni, oferind garanții…

- B1.ro Un atac armat a avut loc, joi, la o universitate din centrul orașului Praga. Atacul s-a produs la Facultatea de Arte a Universitații Charles, din Piața Jac Palach. Aceasta se afla in centrul orașului Praga, aproape de un renumit obiectiv turistic, Podul Charles. Poliția ceha a anunțat ca exista…

- Provocarile din domeniul agriculturii din 2023 și necesitațile in domeniul agricol pentru anul 2024 au fost analizate marți și miercuri, la Beijing, in cadrul ședinței anuale a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC). In cadrul discuțiilor, președintele Xi Jinping a aratat ca, in ciuda…