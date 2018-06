Stiri pe aceeasi tema

- Substanța intalnirii lipsește cu desavarșire. Hartia semnata reitereaza niște angajamente vagi anterioare. Ea promite „denuclearizarea”, exact ca și in trecut, dar fara nici un fel de substanța, tot ca in trecut. Se ințelege din ea ca acum vor avea loc noi discuții despre alte discuții, dar discuții…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca Acordul nuclear iranian este esențial pentru neproliferarea nucleara, iar credibilitatea negocierii de catre SUA a viitoarelor acorduri nucleare, in special cu Coreea de Nord, este astazi…

- Trupele de elita nepaleze, renumite in intreaga lume, au un regim special de viața și de instrucție. Recruților li se interzice sa se amestece cu populația din Singapore și, cand implinesc 45 de ani, sunt trimiși inapoi in Nepal.

- Mai multi oficiali americani vor efectua in zilele urmatoare o vizita in Singapore pentru a pregati intalnirea dintre Trump si Kim Jong-un. "Ar putea foarte bine sa se intample. Vom afla saptamana viitoare. Daca intalnirea va avea loc, va fi un lucru foarte bun pentru Coreea de Nord. Vom vedea", a declarat…

- Astazi, Moon Jae-in merge la Casa Alba in conditii cu totul diferite. In ultimele zile Coreea de Nord a revenit la fortificarea pozitiilor sale, anuland intalnirile cu functionari din Sud si amenintand ca se retrage de la intalnirea cu Trump. In aceasta situatie, Moon aterizeaza la Washington nu pentru…

- Motivele acestei alegeri sunt multiple, incepand cu securitatea, dar si pentru ca Coreea de Nord are acolo ambasada, una dintre putinele pe care le are in lume. Si inca un aspect de care s-a tinut cont, lui Kim Jong-un nu-i place sa calatoreasca cu avionul.

- Pompeo a mai fost in Coreea de Nord in week-endul de Pasti, cand era inca director al CIA. In afara vointei de "a fixa cadrul care sa permita sa se faca din summit un succes", secretarul de stat ar putea sa fi purtat negocieri pentru eliberarea a trei americani detinuti in Coreea de Nord, ceea ce ar…