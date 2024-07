Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan a participat luni la reuniunea la nivel inalt Romania – Arabia Saudita, gazduita de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „In discuțiile cu partenerii saudiți, am evidențiat poziția Romaniei ca poarta de acces catre Europa și am prezentat…

- Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga și vicepremier in guvernul condus de Giorgia Meloni, a anunțat, luni, ca se alatura noului grup "Patrioți pentru Europa" din Parlamentul European

- Universitatea Craiova a invins-o pe Legia Varșovia, cea mai renumita echipa din Polonia și ocupanta locului 3 in sezonul precedent din Ekstraklasa, cu scorul de 1-0. Universitatea Craiova este in cantonament in Austria și a mai disputat un amical cu Pafos pe care l-a pierdut cu scorul de 2-1. ...

- Aurora boreala, spectacol rar pe cerul Romaniei noaptea trecuta, retelele de socializare s-au umplut de mii de fotografii spectaculoase. Aurora, specifica tarilor nordice, a putut fi vazuta din mai multe zone din Europa. Aurora boreala s-a putut vedea și la Targoviște! Fenomenul se datoreaza unei…

- Dupa trei victorii consecutive, FC Farul Constanta a pierdut, scor 1-2 (0-1), partida de pe Arena Nationala cu FCSB, contand pentru etapa a saptea a play-off-ului Superligii la fotbal, bucurestenii devenind cu acest prilej noii campioni ai Romaniei. O partida decisa si de greseala de la golul doi al…

- Dinamo a jucat cu peste 6000 de suporteri meciul incheiat la egalitate cu Voluntari, scor 1-1, in urma caruia „cainii” au ramas pe loc direct retrogradabil, cu doua etape inainte de finalul sezonului. Chiar și in acest context, Peluza Sud Dinamo nu a participat in mod organizat la aceasta partida, iar…

- Steaua Roșie - Partizan 3-2, in campionatul Serbiei, și Feyenoord - Nijmegen 1-0, finala Cupei Olandei, au oferit imagini care in Romania au devenit aproape imposibil de vazut. Ultrașii s-au dat in spectacol in peluze, au aruncat cu materiale pirotehnice și au dat foc scaunelor. In contrast, in Superliga…