- Scene extrem de violente s-au consumat in centrul unui municipiu! Un tanar aflat intr-un caruț cu rotile a fost a batut crunt de un grup de barbați in apropierea primariei. Totodata, o persoana ar fi fost injunghiata. Scenele extrem de violente s-au consumat in noaptea de sambata spre duminica in orașul…

- Mai mulți tineri au fost implicați, duminica, 19 februarie, intr-o bataie in centrul orasului bacauan Roman. Potrivit imaginilor difuzate de Roman TV, preluate de agenția News.ro , un tanar este tarat din scaunul cu rotile si lovit cu pumnii si cu picioarele. Postul local informeaza ca exista și o victima…

- Mai multe persoane s-au batut in centrul orasului Roman, un tanar fiind tarat din scaunul cu rotile si lovit cu pumnii si picioarele. Incidentul, deosebit de violent, s-a petrecut in apropierea unei treceri pentru pietoni. Politistii si procuroii au declansat o ancheta, potrivit news.ro. Fii la…

- Potrivit Roman TV, mai multi indivizi s-au batut in centrul orasului, fara ca motivul altercatiei sa fie cunoscut in acest moment.Bataia a fost surprinsa in imagini. Potrivit acestora, trei tineri se aflau pe o trecere pentru pietoni, in apropierea unei bariere. Alti trei barbati se apropie de ei, iar…

- O bataie cu public, din pacate printre care și copii, a avut loc in fața școlii și primariei din comuna Botoșana, luni, puțin dupa ora 12.00.Doi barbați s-au luat la bataie pe drumul public, conform martorilor unul dintre ei fiind cel care a inițiat mai multe scandaluri și a incercat sa-și impuna ...

- Un accident rutier s-a produs marți, 3 ianuarie, pe o strada principala din Turda, in apropiere de strada garii a orașului. Potrivit turdanews.net, traficul se desfașoara cu dificultate in zona, dupa ce o persoana aflata in scaun cu rotile a fost lovita de o ambulanța. Barbatul aflat in scaun…