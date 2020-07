Scene violente in noaptea de marți spre miercuri in Belgrad. Sute de protestatari au luat cu asalt sediul Parlamentului. S-a ajuns aici dupa ce Guvernul a anuntat ca va introduce din nou starea de urgenta si un set de restrictii drastice in weekend-uri, din cauza numarului mare de cazuri noi de Covid-19 confirmate in ultimele zile.