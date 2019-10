SCENE ULUITOARE! Şoferiţă beată, trasă pe dreapta. Surpriză de proporţii pentru poliţişti VIDEO Scena neobisnuita care a avut loc in Michigan, SUA, a fost surprinsa de o camera de luat vederi instalata pe bordul unei masini de politie. O stewardesa s-a imbatat in timpul zborului. Ce a urmat e socant VIDEO Cand ofiterul a intrebat-o pe tanara in varsta de 23 de ani, Samantha Alfaro, cat de mult a baut, ea a raspuns: "Prea mult!". Soferita a fost dusa la sectie, asta dupa ce mai intai a fost rugata sa-si traga pantalonii. Aici, si-a chemat o alta prietena de pahar, beata si ea, sa vina sa o ia de la sectie. Aceasta a fost si ea retinuta de politie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, județul Covasna, care s-a urcat la volan in coma alcoolica si a avariat mai multe autoturisme aflate intr-o parcare, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, in urma recoltarii probelor biologice…

- Dat castigator de mai multe luni in sondaje, partidul fostului primar al Lisabonei ar fi castigat 100 - 117 locuri in parlament, adica aproximativ 34 - 40% din sufragii, conform estimarilor televiziunii publice RTP si a concurentilor sai privati SIC si TVI, majoritatea absoluta in forul legislativ…

- Joi, 3 octombrie a.c., lucratorii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au realizat actiunea de prindere in flagrant a unui conducator auto din Ialomita, in timp ce oferea,…

- Reprezentanții Inspectoratul General de Poliție au susținut o conferința de presa in care au prezentat mai multe detalii despre circumstanțele in care s-a produs accidentul de pe strada Alba Iulia a capitalei, soldat cu un deces și zeci de persoane ranite.

- Reprezentanții Inspectoratul General de Poliție susțin o conferința de presa privind circumstanțele in care s-a produs accidentul de ieri, de pe strada Alba Iulia a capitalei, cu implicarea unui automobil marca Porshe Cayenne și un troleibuz, in urma caruia au avut de suferit peste 20 de persoane.

- Criza politica guvernamentala declanșata de ieșirea ALDE de la guvernare dublata de refuzul președintelui Romaniei de a numi interimarii propuși de premierul Viorica Dancila este in plina desfașurare. Surse politice convergente susțin pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca premierul Viorica Dancila ar fi dat…

- SOCANT! Tanara de 17 ani, VIOLATA de 3 politisti la malul Marii Negre. Detalii… Trei politisti rusi au fost demisi dupa ce au fost acuzati ca au violat o sportiva din nationala de volei pe plaja a Rusiei U17. Kremlinul a descris ca fiind ”dezgustator” ce au facut cei trei barbati. Sportul din Rusia…

- Patrupezii din imagine sunt doi oaspeti care au ajuns in aceasta dimineata la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, „neinvitati”. Iesiti din curtea casei fara stirea stapanului, cei doi patrupezi au reusit sa se plimbe in siguranta si mai mult, au avut norocul sa ajunga, din pura…