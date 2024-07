Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au cununat religios sambata, 29 iunie 2024, la Manastirea Cașin din București. Artista a stralucit in rochia de mireasa voluminoasa și stralucitoare, plina de pietre prețioase și care ar fi costat peste 20.000 de euro. Printre persoanele care i-au fost alaturi vedetei la…

- In urma cu trei zile, pe 21 iunie, intregul Regat al Marii Britanii a sarbatorit „King’s Birthday”, fiind celebrat actualul suveran, Regele Charles. Un astfel de eveniment a avut loc și la Ambasada Marii Britanii de la București, iar printre invitați s-au numarat personalitați importante romanești.…

- Scene șocante s-au derulat intr-o benzinarie din București. Un polițist de la Rutiera a ajuns in grija medicilor, dupa ce a fost lovit in cap, in incercarea de a prinde un hoț. Un politist de la Brigada Rutiera a fost agresat intr-o benzinarie din Sectorul 3 al Capitalei, cand a incercat sa prinda un…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o benzinarie din București. Un polițist de la Rutiera a fost lovit in cap dupa ce a vrut sa prinda un hoț. Agresorul a fost, pana laurma, imobilizat cu ajutorul angajaților de la stația peco."La data de 03 iunie a.c.

- „La data de 3 mai a.c., in jurul orei 20:00, in urma unor activitați investigativ operative, polițiștii orașului Bragadiru s-au deplasat la o adresa din orașul Bragadiru, pentru a pune in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, in varsta de 28 de ani, care…

- Un incident cutremurator a avut loc marți, 23 aprilie, in București. Din primele informații, s-a intamplat in Sectorul 1. La fața locului au intervenit de urgența atat polițiștii, cat și cadre medicale. Dupa ce s-a dat alerta, polițiștii și un echipaj medical au intervenit cat s-a putut de repede in…

- Reinființarea Cinematografului „București”, 20 mai 1918. Au fost discursuri ale oficialitaților, au fost și doua filme romanești ( „Romania 100”, de Agerpress, și „Bacalaureat”), sediune Q&A, semnat in cartea de onoare, discuții. Și Diplome. In foto, Lia Bugnar și Adrian Titieni. Citește și Bani pentru…

- Trecatorii din Parcul IOR din Bucuresti au avut parte de un soc cand au descoperit cadavrul unui barbat. Oamenii au alertat imediat Politia. La locul indicat, forțele de ordine impreuna cu un echipaj de prim-ajutor au confirmat decesul unui barbat in varsta de 40 de ani. Un barbat s-a spanzurat in IOR…