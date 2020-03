Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Attilio Fontana, guvernatorul Lombardiei, din nordul Italiei, cea mai afectata de epidemia de coronavirus din aceasta tara, a solicitat, intr-o interventie la postul de radio Mattino Cinque, desfasurarea armatei pe strazi pentru a garanta ca oamenii raman in case si se stopeaza astfel propagarea…

- Regiunea Lombardia, cea mai afectata de COVID-19 din Italia, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana, potrivit Reuters. In ciuda inmultirii deceselor, numarul de noi cazuri creste intr-un ritm mai mic decat in urma cu cateva zile,…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Oamenii care au fost in regiunile carantinate din Italia trebuie sa stea acasa, izolați, rugand pe cineva apropiat sa-i ajute cu aprovizionarea. The post Carantina obligatorie pentru banatenii reveniți din aceste zone ale Italiei. Recomandari de la medicul timisorean Virgil Musta appeared first on Renasterea…

- Mii de romani se intorc, zilnic, acasa din Italia. Autoritațile au instituit masuri speciale de siguranța. Ceva mai dificila este aplicarea masurilor speciale in punctele terestre de intrare in țara. Oamenii sunt intrebați de unde vin și daca spun ca se intorc din Italia, sunt verificați de un medic…

- Criza de coronavirus din Italia se vede peste tot. 11 localitați au fost inchise complet, iar oamenii sunt izolați la domiciliu. Disperați, au facut ravagii in magazine, care nu au putut face fața cererii ridicate și nu au reușit sa reaprovizioneze la timp. Așa am ajuns la o priveliște dezolanta, care…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Sase oameni au murit, alti 10 au fost dați disparuti, iar 16 sunt raniti dupa ce un autobuz a fost inghitit de asfalt. Imagini cu momentul in care autobuzul dispare sunt virale pe internet. Se observa cum vehiculul opreste in statie, oamenii incep sa se urce in el, iar imediat ce soferul vrea sa…