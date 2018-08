Stiri pe aceeasi tema

- Amsterdamul, capitala Olandei, si-a desemnat prima femeie primar din istorie, pe Femke Halsema, anunța BBC, citat de news.ro. Desi majoritatea oraselor mari din Olanda au avut primari femei, capitala nu a fost niciodata condusa de o femeie. Halsema este fostul lider al partidului de stanga Groenlinks…

- Scene similare celor violente petrecute in ultimul timp in Romania, in timpul protestelor, s-au inregistrat, in ultima saptamana, chiar in SUA, locul de unde a fost „importat” fenomenul #rezist. Inalți oficiali ai SUA au fost agresați in public de protestatari, in ultimul timp, din cauza apartenenței…

- Atac terorist Franța. O femeie a fost arestata duminica in orasul La Seyne-sur-mer, in sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket in timp ce striga “Allah Akbar!”, a anuntat procurorul din Toulon, relateaza AFP. Un client al magazinului a fost agresat de femeie,…

- Tentativa de sinucidere in Capitala. O femeie a incercat, vineri, sa se arunce de la fereastra apartamentului sau, aflat la etajul 4 al blocului in care locuiește. O echipa formata din pompieri ai Detașamentului Special de Salvatori și ofițeri negociatori ai Poliției Capitalei au incheiat cu succes…

- Un barbat a murit, iar o femeie se afla in stare grava dupa ce aceștia au fost loviți de trasnet, miercuri seara, in localitatea Obirsia Closani, in timp ce se aflau la o stana. “Echipajele medicale SMURD si SAJ efectueaza manevre de resuscitare celor doua victime, o femeie si un barbat de varsta a…

- O declarație de independența semnata de peste 500 de magistrați a fost data publicitații, joi, ca urmare a deciziei CCR prin care Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Peste 500 de magistrați, procurori din țara și din București și cateva zeci de judecatori, au semnat, joi,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, se alatura altor lideri PSD și lanseaza, vineri, un atac dur la adresa celor care au dezertat din partid. “Tradarea este doar o arma a celor slabi. Istoria o scriu invingatorii!”, arata Carmen Dan, intr-o postare pe Facebook. Ministrul arata ca singurul crez…