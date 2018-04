Stiri pe aceeasi tema

- Baietelul a fost diagnosticat cu fractura de bazin, iar mama lui a anuntat ca va cauta sa-si faca dreptate. Cimitirul in care a avut loc accidentul este administrat de municipalitatea clujeana.

- O femeie de 30 de ani a fost gasita fara viața in interiorul unui autocar „Atlassib Italia Srl”, parcat la sediul firmei din via Marconi a localitații Caselle di Selvazzano Dentro, provincia italiana Padova. Din primele relatari reiese ca autocarul in cauza ajunsese de puțin timp la sediu, venind din…

- Vica Blochina a avut o relatie timp de mai multi ani cu Victor Piturca, din care a rezultat si un baiețel, Edan. Vedeta și-a mai dori un copil, mai exact o fetița, insa fiul ei nici nu vrea sa auda de așa ceva. Se teme, mai mult ca sigur, ca nu va mai fi in […] The post Vica Blochina intenționeaza sa…

- Madalina Manole a fost comemorata de colegii de scena la 7 ani, 7 luni și 7 zile de cand a murit. In afara artiștilor, la slujba de pomenire au mai participat tatal și fratele celui supranumite “Fata cu parul de foc”, dar și mai multe rude. Anca Turcasiu, Octavian Ursulescu, Silvia Chifiriuc si Nico…

- Copil mort dupa ce a cazut in oala cu ciorba, iar acum mama este cercetata pentru ucidere din culpa. Baiețelul, din localitatea Patrauti , de nici doi ani se afla in ambulanta, in drum spre Bucuresti, atunci cand a fost declarat mort Se pare ca baiatul se juca cu verisorul sau in varsta de trei ani,…