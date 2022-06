O mama din India a dus o pedeapsa la extrem! Femeia s-a suparat foarte tare pe fiica ei in varsta de cinci ani, astfel ca, dupa ce a vazut ca nu are temele facute, a legat-o de maini și de picioare și a lasat-o in plin soare la mai bine de 40 de grade Celsius. Imaginile au ajuns virale pe Internet.