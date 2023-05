Scene șocate la o nuntă. Un bărbat a murit Un barbat a fost gasit plin de sange, in noaptea de duminica spre luni, pe o strada din localitatea ilfoveana Bragadiru . Acesta a fost dus la spital, iar polițiștii au deschis o ancheta și au reușit in scurt timp sa il prinda pe agresor. Scandalul dintre cei doi barbați a avut loc in parcarea unei sali de eveniment din orașul Bragadiru. Dupa mai multe injurii adresate reciproc, situația a degenerat, iar unul dintre barbați a scos o lama ascuțita, ca mai apoi sa-l injunghie cu brutalitate pe celalalt barbat. Invitații au fost cei care au alertat autoritațile cu privire la un barbat intins pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

