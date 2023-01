Scene şocante! Un şofer s-a aruncat peste un poliţist ca să-şi ia actele din autospecială! (VIDEO+FOTO) S-au derulat scene socante intr-o parcare de pe A10, in judetul Alba. Un sofer verificat de agentii de la Rutiera a intrat cu forța in mașina Poliției pentru a-și recupera permisul. Barbatul fusese controlat deoarece conducea agresiv. Amenzi de 10.000 lei si acuzat de ultraj Șoferul in varsta de 39 de ani a fost sancționat […] The post Scene socante! Un sofer s-a aruncat peste un politist ca sa-si ia actele din autospeciala! (VIDEO+FOTO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un șofer care conducea agresiv pe autostrada A10 a fost oprit de un echipaj de poliție intr-o parcare din județul Alba. Barbatul a intrat cu forța in mașina Poliției pentru a-și recupera permisul.

