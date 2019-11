SCENE ȘOCANTE Un bărbat s-a dus la primărie și a tăiat o angajată Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce a taiat o femeie, asistent social la primaria comunei clujene Borsa, in zona pieptului, cu un cutter. "Un barbat de 53 de ani din comuna Baciu, judetul Cluj, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu un cutter, in zona pieptului, o femeie de 47 de ani, in comuna Borsa, judetul Cluj. La data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 8,45, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost solicitati sa intervina la Primaria comunei Borsa, judetul Cluj, unde o femeie, angajata a Primariei comunei Borsa, ar fi fost atacata de un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce a taiat o femeie, asistent social la primaria comunei clujene Borsa, in zona pieptului, cu un cutter. "Un barbat de 53 de ani din comuna Baciu, judetul Cluj, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu un cutter, in zona pieptului,…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu un cutter, in zona pieptului, o femeie. Miercuri, 27 noiembrie, in jurul orei 08.45, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost solicitati sa intervina la Primaria comunei Borsa, judetul Cluj, unde o femeie, angajata a…

- Un barbat de 28 de ani din comuna Dragoiești a fost reținut și arestat apoi preventiv, dupa ce vineri seara i-a furat unei femei telefonul mobil, dupa care a agresat-o in barul in care aceasta este angajata. Sesizarea a fost facuta polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurala Șcheia abia a ...

- Doi tineri din judetul Iasi au fost trimisi in judecata dupa ce au dat o spargerie la Primaria comunei Arsura din judetul Vaslui si au incercat sa fure seiful din casierie. In timpul procesului, primarul comunei i-a iertat pe hoti, anuntand judecatorii ca se impaca cu inculpatii, pentru ca institutia…

- Ziarul Unirea VIDEO Cum s-au luptat sa incatușeze un barbat 2 polițiști dintr-o comuna din județul Alba Un cetațean din comuna Sasciori, județul Alba acuza membrii Poliției Rurale din comuna de brutalitate in timpul reținerii unuia dintre cei doi, pe motiv ca nu a prezentat buletinul și a fost recalcitrant.…

- Ieri, 9 octombrie 2019, in jurul orei 08.30, pe DN 7, la kilometrul 343, pe raza comunei Saliștea, un barbat de 39 de ani, din municipiul Targu Jiu, județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism in direcția Sebeș – Deva, s-a angajat intr-o depașire neregulamentara, ignorand marcajul și indicatoarele…

- Ieri, 3 octombrie 2019, in jurul orei 21.27, polițiștii Secției 4 Politie Rurala Ocna-Mureș l-au depistat pe un barbat de 66 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Vaii din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Ieri, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 35 de ani, din orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 109, pe raza localitatii Aschileu Mare, judetul Cluj, desi nu detine permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…